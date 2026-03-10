Ильхам Алиев провел встречу с Ахмедом аш-Шараа в Анталье

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня утром провел переговоры с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.
Встреча состоялась в турецкой Анталье, где сегодня стартовал V Анталийский дипломатический форума.
Напомним, что азербайджанский президент Ильхам Алиев прибыл в Турцию с рабочим визитом по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана накануне, вместе с первой леди Мехрибан Алиевой.