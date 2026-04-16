Пакистанский танкер первым пересек Ормуз с начала американской блокады

Пакистанский нефтяной танкер Shalamar вышел из Ормузского пролива и стал первым танкером, который пересек водную артерию с момента объявления американской блокады Ирана, пишет Bloomberg.

"Shalamar в четверг поздно вечером прошел южнее иранского острова Ларак и вышел в Оманский залив с примерно 450 тыс баррелей нефти на борту, загруженных на острове Дас в ОАЭ"

– Bloomberg

Информация приводится со ссылкой на данные систем слежения за судами. Танкер следует в Карачи. Отмечается, что судно загружено нефтью лишь наполовину.

Напомним, с 13 апреля ВМС США приступили к морской блокаде Ирана.