Азербайджан приглашен в секретариат Международной организации по русскому языку

Вице-премьер РФ Оверчук пригласил азербайджанскую сторону принять участие в работе Международной организации по русскому языку.

Баку может принять участие в работе секретариата Международной организации по русскому языку, соответствующее приглашение азербайджанская сторона получила от вице-премьера РФ Алексея Оверчука.

Он отметил, что секретариат начал свою работу уже 1 апреля на федеральной территории Сириус. Его учредили Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

Вице-премьер обратил внимание на то, что в Азербайджане активно поддерживают русский язык, поскольку он является значимой частью общественной жизни страны.

"Русский язык активно и полноценно функционирует и используется в общественной и культурной жизни современного Азербайджана"

— Алексей Оверчук

В этой связи, подчеркнул он, Россия приглашает Азербайджан присоединиться к этой международной структуре.

Также Алексей Оверчук выдвинул инициативу о возобновлении взаимодействия с театрами Азербайджана и возобновление гастролей.

"Минкультуры России совместно с Росконцертом прорабатывают вопрос возобновления взаимодействия по линии театральных учреждений при участии Азербайджанского государственного русского драматического театра. В программе - большие гастроли всероссийского гастрольно-концертного плана"

– Алексей Оверчук

Кроме того, он отметил особую важность развития российско-азербайджанского партнерства в сфере культуры и необходимость культурного обмена.