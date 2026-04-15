Азербайджан приглашен в секретариат Международной организации по русскому языку

Баку может принять участие в работе секретариата Международной организации по русскому языку, соответствующее приглашение азербайджанская сторона получила от вице-премьера РФ Алексея Оверчука.
Он отметил, что секретариат начал свою работу уже 1 апреля на федеральной территории Сириус. Его учредили Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.
Вице-премьер обратил внимание на то, что в Азербайджане активно поддерживают русский язык, поскольку он является значимой частью общественной жизни страны.
"Русский язык активно и полноценно функционирует и используется в общественной и культурной жизни современного Азербайджана"
— Алексей Оверчук
В этой связи, подчеркнул он, Россия приглашает Азербайджан присоединиться к этой международной структуре.
Также Алексей Оверчук выдвинул инициативу о возобновлении взаимодействия с театрами Азербайджана и возобновление гастролей.
"Минкультуры России совместно с Росконцертом прорабатывают вопрос возобновления взаимодействия по линии театральных учреждений при участии Азербайджанского государственного русского драматического театра. В программе - большие гастроли всероссийского гастрольно-концертного плана"
– Алексей Оверчук
Кроме того, он отметил особую важность развития российско-азербайджанского партнерства в сфере культуры и необходимость культурного обмена.