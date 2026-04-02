Оверчук прилетел в Азербайджан

Заместитель председателя российского правительства Алексей Оверчук в среду вечером прибыл в Азербайджан, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Российский вице-премьер совершает рабочий визит в АР. В его программу входит участие в 24-м заседании Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Азербайджаном. Оно состоится завтра под совместным председательством Алексея Оверчука и вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева.

В повестку встречи войдет обсуждение работы по воплощению в жизнь решений 23-го заседания комиссии, которое прошло в Астрахани 22 августа прошлого года.

Кроме того, стороны обсудят ход реализации плана мероприятий по развитию основных направлений двустороннего сотрудничества.

"В ходе встречи будет рассмотрен широкий комплекс вопросов торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества России и Азербайджана в двустороннем и многосторонних форматах"

– пресс-служба правительства России