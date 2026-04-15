Брат главы Минздрава Дагестана арестован по делу о хищении 137 млн руб

Брат главы Минздрава Дагестана арестован по делу о хищении 137 млн руб
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бывшего депутата и чиновника системы здравоохранения Дагестана Кирилла Глазова обвинили в хищении свыше 100 млн руб. Обвиняемый арестован на два месяца.

Экс-парламентарий народного собрания Дагестана Кирилл Глазов арестован на два месяца по уголовному делу о хищении 137 млн руб из бюджета. Он приходится братом главе Минздрава республики Ярославу Глазову. 

"Обвиняемый заключен под стражу сроком на два месяца, то есть до 13 июня 2026 года включительно"

– Кировский суд Махачкалы 

Согласно материалам уголовного дела, Глазов, занимая высокую должность в системе здравоохранения региона, организовал схему хищения бюджетных средств при приобретении для нужд медучреждений экспресс-тестов по выявлению коронавирусной инфекции. Закупки осуществлялись по завышенной стоимости. Фигурантами также стали экс-советник главы республики и другие лица.

