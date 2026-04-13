Пограничник погиб под лавиной в Дагестане

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Снежная лавина унесла жизнь пограничника в Цумадинском районе. По факту его гибели открыто уголовное дело.

Смерть пограничника из-за лавины будут расследовать в Дагестане, рассказали в республиканском СУ СКР.

Трагедия произошла в Цумадинском районе, а именно в местности Кивани, рассказали в пресс-службе районной администрации.

"Тело из-под снега достали"

– представитель районной администрации

Как уточнили в СУСК по Дагестану, по факту смерти военнослужащего от лавины открыто уголовное дело. Оно будет расследоваться по ч.2 ст.293 Уголовного кодекса – "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".

В ведомстве сообщили, что трагедия случилась ночью 13 апреля, на окраине одного из сел Цумадинского района.

По предварительной версии, причиной ЧП стало ненадлежащее исполнение чиновниками муниципалитета своих обязанностей. Идет расследование.

Напомним, что в последние дни в горных районах Дагестана прошел мощный снегопад. В ряде районов, в том числе в Цумадинском, введен режим повышенной готовности.

