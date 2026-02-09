Развитие сотрудничества обсудили председатели парламентов Грузии и ОАЭ

Председатель грузинского парламента провел встречу с коллегой из ОАЭ. Встречи состоялись в Стамбуле, где сейчас проходит очередная сессия Генассамблеи Межпарламентского союза.

В Стамбуле 16 апреля прошла встреча председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили и председателя парламента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сакра Гобаша. Об этом рассказали в пресс-службе грузинского парламента.

Встреча состоялась в рамках 152-й сессии Генеральной Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС).

Центральной темой переговоров стали двусторонние отношения, вопросы продолжающейся войны в Иране и региональная безопасность.

Председатель парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе отметил по итогам встречи, что председатели парламентов поговорили также об арабских инвестициях в Грузию и проблемах, с которыми ОАЭ столкнулись из-за войны на Ближнем Востоке, и арабские инвестиции в Грузию.

Кроме того, в ходе переговоров затрагивались вопросы экономического развития между Тбилиси и Абу-Даби, важность надежности обеих сторон в реализации двусторонних экономических и инвестпроектов.

"Арабская сторона хорошо осведомлена об этой вредительской операции, проводимой против арабских инвестиций в Грузию. Они подчеркнули, что подобные обвинения создают проблемы для инвесторов, и попросили нас обратить на это внимание. Конечно, мы предоставили соответствующее объяснение"

– Николоз Самхарадзе

Он добавил, что делегация ОАЭ была проинформирована о том, что граждане Грузии поддерживают инвестиции, а за антикампанией стоят политические оппоненты власти.

Напомним, осенью 2025 года Грузия подписала инвестиционное соглашение с крупнейшей арабской девелоперской компанией Emaar Properties/Eagle Hills, также соглашение о создании совместного предприятия, согласно которым арабский инвестор реализует проекты развития на общую сумму 6,6 млрд долларов вблизи Тбилиси (Крцаниси) и в Гонио.