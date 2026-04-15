Трамп заявил о новых ударах по Ирану в случае провала переговоров

Дональд Трамп готов отдать приказ о новых ударах по Ирану, если стороны не договорятся до конца режима прекращения огня.

Лидер США Дональд Трамп заявил, что армия страны готова возобновить военную операцию против Ирана в случае отсутствия результатов на переговорах до конца перемирия.

"У нас все идет очень хорошо. Может быть, это произойдет и раньше. Не уверен, что срок [перемирия] нужно продлевать"

– Дональд Трамп

Трамп также заявил, что готова отправиться в Пакистан для заключения сделки с Ираном, если стороны достигнут соглашения.

Ранее в СМИ сообщалось о переброски США дополнительных 10 тыс военных в зону конфликта. Вашингтон наращивает силы, чтобы склонить Иран заключить соглашение.