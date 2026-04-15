РФ и Иран взаимодействуют в области военно-технического сотрудничества — Захарова

МИД России: Москва и Тегеран реализуют соглашение о военно-техническом сотрудничестве, контактируя по этому вопросу.

Россия и Иран продолжают контакты по линии военно-технического сотрудничества, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова. 

"У нас есть действующее соглашение о военно-техническом сотрудничестве, в рамках которого Иран взаимодействует с нашей страной. Я не буду вдаваться в подробности, потому что об этом уже было сказано российским руководством немало"

– Мария Захарова 

Захарова не конкретизировала формы сотрудничества, отметив, что детали известны профильному ведомству.  

Ранее МИД России заявил, что Москва готова помочь Ирану с решением проблемы обогащенного урана. Россия готова хранить или превратить уран высокой степени обогащения в топливо.

