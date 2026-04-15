Москва и Баку ведут переговоры о расширении авиаперевозок – Алексей Оверчук

Алексей Оверчук заявил о переговорах между РФ и Азербайджаном о расширении сети авиаперевозок.

Замглавы правительства России Алексей Оверчук заявил, что Москва и Баку ведут обсуждение расширения сети авиасообщения между Азербайджаном и РФ. По словам Оверчука, Россия намерена увеличить пассажиропоток в АР из различных городов страны.

"Вчера мы обсуждали расширение зоны авиаперевозок, чтобы жители большего числа российских городов могли напрямую приезжать в Азербайджан с минимальными затратами и удобством"

– Алексей Оверчук

Оверчук также высказался о развитии авиаотрасли в Азербайджане, отметив открытие большого количества современных международных аэропортов.

Напомним, что сегодня в Баку начал работу Азербайджано-российский деловой совет.