Вестник Кавказа

Израиль оставит военных в Ливане после прекращения огня

Ливан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Израильские военные останутся в Ливане даже после вступления в силу соглашения о прекращении огня. Ранее временное перемирие между странами анонсировал президент США.

Военнослужащие Израиля останутся на занимаемых в южном Ливане позициях после прекращения огня. Такое заявление сделал 16 апреля премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Он подчеркнул, что согласился на прекращение огня в Ливане по просьбе президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, передает Kan.

"Трамп попросил об этом, а у нас есть интересы в отношениях с США. Мы останемся в Ливане там, где находимся сейчас"

– Биньямин Нетаньяху

Как отмечается, кабинет министров Израиля не голосовал по вопросу прекращения огня с Ливаном.

Ранее сегодня американский лидер сообщил, что поговорил с президентом Ливана и премьер-министром Израиля. Глава Белого дома подчеркнул, что оба его собеседника согласились на прекращение огня на ближайшие 10 дней.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
475 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.