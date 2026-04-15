Израиль оставит военных в Ливане после прекращения огня

Израильские военные останутся в Ливане даже после вступления в силу соглашения о прекращении огня. Ранее временное перемирие между странами анонсировал президент США.

Военнослужащие Израиля останутся на занимаемых в южном Ливане позициях после прекращения огня. Такое заявление сделал 16 апреля премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Он подчеркнул, что согласился на прекращение огня в Ливане по просьбе президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, передает Kan.

"Трамп попросил об этом, а у нас есть интересы в отношениях с США. Мы останемся в Ливане там, где находимся сейчас"

– Биньямин Нетаньяху

Как отмечается, кабинет министров Израиля не голосовал по вопросу прекращения огня с Ливаном.

Ранее сегодня американский лидер сообщил, что поговорил с президентом Ливана и премьер-министром Израиля. Глава Белого дома подчеркнул, что оба его собеседника согласились на прекращение огня на ближайшие 10 дней.