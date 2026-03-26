Десятки подстанций и сотни километров ЛЭП похитил экс-глава МРСК в Хасавюрте

Никулинский суд Москвы принял решение об обращении в доход государства комплекс имущества электросетей Хасавюрта, который ранее нелегально приобрел бывший глава МРСК Магомед Каитов, рассказали в пресс-службе Мосгорсуда.

"Исковые требования генеральной прокуратуры удовлетворены в полном объеме"

– Мосгорсуд

В списке возвращенного государству имущества – три административных здания, совокупная площадь которых составляет 1,5 тыс кв м, 81 трансформаторная подстанция, а также линии электропередачи – 336 км проводов. Этот комплекс давал свет более чем 200 тыс жителей Хасавюрта и расположенных рядом населенных пунктов.

С 2010 года Каитов сдавал "Россетям" в аренду заполученное им имущество и заработал на этом 270 млн рублей.

В свою собственность бывший глава МРСК обратил дома, подстанции и ЛЭП в 2008 году. Кроме того, в 2012-2013 годах, за счет усилий Каитова, объекты инфраструктуры в Хасавюрте попали в госпрограмму модернизации, в рамках которой были заключены договоры на сумму свыше полмиллиарда рублей, причем подписывались они с компаниями, контроль над которыми также был в руках Каитова.

В июле минувшего года Черемушкинский суд Москвы, по итогам рассмотрения иска Генпрокуратуры, обратил в доход государства активы экс-руководителя МРСК на 14,3 млрд. рублей.

Стоит отметить, что Магомед Каитов проходит подозреваемым по делу о преступном сообществе, в рамках которого, как выяснило следствие, сам Каитов и другие фигуранты за десятилетний срок, с 2011 по 2021 годы, похитили свыше 2,7 млрд рублей – эти средства были направлены из федерального бюджета на организацию комплексной системы учета электричества с автоматизированным сбором данных в Дагестане.

Информации о том, где сейчас Магомед Каитов, нет – в данный момент он объявлен в розыск.