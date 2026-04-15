Москва была готова к отказу США продлить лицензию на закупку российской нефти

Песков заявил, что в России ожидали, что США могут вновь ввести ограничения на продажу российской нефти.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва заранее допускала отказ Вашингтона от продления временной лицензии на закупку российской нефти третьими странами. Соответствующее заявление представитель Кремля сделал в ходе общения с журналистами.

"Это можно было предположить. Это был один из вариантов развития событий. Мы научились уже действовать таким образом, чтобы минимизировать для наших интересов последствия таких мер. Будем так делать и дальше"

- Дмитрий Песков

Песков прокомментировал недавние слова министра финансов США Скотта Бессента о том, что Вашингтон не планирует продлевать исключения из санкций в отношении энергоносителей из РФ и Ирана.

Он подчеркнул, что Россия не первый год живет под незаконными ограничениями и выработала надежные механизмы защиты своих интересов.

Напомним, в марте на фоне сложной мировой ситуации и энергокризиса из-за военных действий США и Израиля против Ирана, Минфин США отменил санкции в отношении российской нефти. Реализация российской танкерной нефти разрешалась генеральной лицензией до 11 апреля.

С 12 апреля Вашингтон не стал продлевать данные послабления, и запрет на закупку энергоносителей вновь вступил в силу в полном объеме.