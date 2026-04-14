Возобновились санкции США против нефти России

Американские санкции против российской нефти снова вступили в силу, пишет Politico. Ослабления действовали в течение месяца, который истек 11 апреля.

Отмечается, что санкции вновь вступили в силу – администрация США не стала продлевать срок действия приостановки.

Напомним, в марте на фоне сложной мировой ситуации и энергокризиса из-за военных действий США и Израиля против Ирана, Минфин США отменил санкции в отношении российской нефти. Решение действовало для нефти, загруженной на танкеры до 12 марта в течение месяца. Реализация российской танкерной нефти разрешалась генеральной лицензией до 11 апреля.

Почему США восстановили санкции?

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" связал возвращение санкций США против торговли с российскими нефтяными компаниями негативным опытом их приостановки.

"Прежде всего необходимо сказать, что для самих российских экспортеров нефти этот месяц без американских санкций ничего значительного не принес. Ситуация со схемой поставок принципиально не изменилась. Гораздо большее воздействие на российских нефтяников оказывала текущая ситуация на мировом рынке, спровоцированная США – рост цен и рост спроса на любую свободную нефть ввиду блокады 20% нефтяного экспорта в Персидском заливе. На отрасль в целом ни количественного, ни качественного влияния приостановка санкций не оказала", - в первую очередь сказал Александр Фролов.

"Для США сама по себе эта приостановка санкций ничего принципиального не привнесла, как и для мирового рынка нефти в целом. Если бы она действительно каким-то радикальным образом изменила положение российской нефти и объем предложения на мировом рынке, то США наверняка продлили бы временную приостановку действия части санкций. Так как значимого влияния не было, политически выгоднее действующему руководству США не продлевать действие генеральной лицензии, которая позволяла вне санкционных ограничений покупать российскую нефть", - продолжил экономист.

"Важно, что приостановка действия санкций произошла только со стороны США, в то время как антироссийские ограничения в нефтяном секторе носят гораздо более широкий и комплексный характер – их ввели и страны Европейского Союза, и Великобритания, и Австралия, и ряд других игроков. В связи с этим в марте-апреле были приостановлены санкции всего одного крупного игрока, а все остальные не последовали его примеру. Такая ситуация и не могла радикальным образом изменить схемы торговли российской нефтью. На уровне отдельных исполнителей разница наверняка была, но в отрасли в целом она оказалась слишком несущественной", - отметил он.

"В условиях, когда действующее руководство США активно критикуется Демократической партией, да и рядом членов Республиканской партии тоже, Вашингтону стало выгоднее не продлевать действие этой лицензии, раз пользы от нее нет. Притом вполне возможно, что при определенной ситуации они могут вернуться к продлению лицензии, если дефицит будет серьезно нарастать. Если в ближайшие недели не завершится конфликт и полноценно не восстановятся поставки из стран Персидского залива, то нарастание дефицита будет приводить к тому, что покупатели будут приобретать российскую нефть, игнорируя любые запреты", - указал экономист.

"Сейчас тоже многие запреты на торговлю с российскими компаниями игнорируются или обходятся ради приобретения нефти из РФ, но при сильном дефиците будут игнорироваться уже в целом все антироссийские санкции в этой сфере. С политической точки зрения это будет плохо выглядеть для властей США: санкции введены, но их никто не исполняет, значит, и ограничения слабые, и само государство уже не особо сильное. Чтобы таких мыслей не возникало, Вашингтон способен еще раз прибегнуть к практике лицензирования, формально разрешая различного рода операции с российской нефтью", - заключил Александр Фролов.