Россия в марте нарастила экспорт нефти до 7,13 млн б/с

Зарубежные поставки нефти и нефтепродуктов из России в марте выросли до 7,13 млн баррелей в сутки, что на 4,7% больше по сравнению с февралем, следует из материалов Международного энергетического агентства (МЭА).

При росте экспорта менее чем на 5% доходы от экспорта выросли почти вдвое и составили $19,04 млрд, что объясняется резким ростом цен на нефть на мировом рынке. Экспорт нефти принес РФ в марте $11,45 млрд, нефтепродуктов – $7,59 млрд.

Мировой экспорт нефти в марте при этом значительно сократился на фоне конфликта на Ближнем Востоке, на 10,1 млн баррелей в сутки, до 97 млн б/с, говорится в отчете МЭА. В апреле ситуация усугубится еще.