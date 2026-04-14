Парламент Грузии решил не отменять штрафы для участников протестов

Грузинский парламент не согласился дать амнистию всем демонстрантам, которые были ранее приговорены к штрафам на митингах.

Инициатива грузинской оппозиции, предложившей амнистировать всех участников протестов, которым были выписаны штрафы за нарушение правил проведения митингов, провалилась в парламенте, сообщают грузинские СМИ.

Идея была выдвинута партией "Гахария – За Грузию". За нее отдали голоса 12 парламентариев. Аналогичное количество законодателей высказались против. Это означает, что законопроект не был принят.

Ранее в партии обращали внимание на то, что люди, получившие штрафы на 5 тыс лари ($1850), которым они были присуждены за неоднократное перекрытие дороги, в любом случае не смогут оплатить их.

Если бы закон был принят, то, согласно ему, отмене подлежали бы порядка 8 тыс штрафов, как уже оплаченных, так еще и не погашенных. Все они были выписаны до марта текущего года.