Ален Симонян пообщался с Сахибой Гафаровой и Валентиной Матвиенко в Стамбуле

Короткие беседы между председателем Нацсобрания Армении и спикером Милли меджлиса Азербайджана, а также руководителем Совфеда РФ состоялись в Стамбуле.
Переговоры "на ногах" спикеров парламента Армении Алена Симоняна и Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибы Гафаровой, а также председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, состоялись в Стамбуле.
Краткие встречи прошли в кулуарах 152-го форума Межпарламентского союза, который проходит в Стамбуле.
Напомним, что ранее сегодня председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко и спикер Милли меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова провели обстоятельные переговоры в Стамбуле.