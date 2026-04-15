Матвиенко на встрече с Гафаровой: у Москвы появились новые возможности сотрудничества с Баку

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Милли меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой сообщила об открытии новых перспектив сотрудничества с Баку.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи со спикером Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибой Гафаровой заявила, что в результате урегулирования Москвой и Баку последствий трагедии с самолетом AZAL перед Россией и Азербайджаном открываются новые возможности для сотрудничества.

Переговоры состоялись "на полях" 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза, которая проходит в Стамбуле.

"Мы очень рады, что вчера наши правительства окончательно приняли решение о ликвидации последствий трагического происшествия с самолетом"

– Валентина Матвиенко

Спикер Совфеда также выразила соболезнования всем семьям жертв авиакатастрофы.

"Мы завершили этот этап, и это открывает новые возможности для дальнейшего развития российско-азербайджанских, взаимовыгодных отношений… Мы нацелены на упрочение связей с Азербайджаном"

– Валентина Матвиенко

Она обратила внимание на огромный потенциал взаимовыгодного сотрудничества Москвы и Баку, подчеркнув, что оно развивается в самых разных направлениях.

Кроме того, Матвиенко выразила удовлетворение уровнем развития межпарламентского взаимодействия РФ и АР.

Участники встречи отметили регулярность контактов России и Азербайджана на парламентском уровне. Так, в конце 2025 года в Москве прошло заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Милли Меджлиса в Москве, очередное такое мероприятие пройдет в Баку.

"По срокам и месту проведения Тринадцатого российско-азербайджанского Межрегионального форума ждем предложения азербайджанской стороны. В настоящее время отношения с Азербайджаном поддерживают более семидесяти субъектов РФ"

– Валентина Матвиенко

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова передала приветствие от президента Азербайджана Ильхама Алиева. Она подтвердила настрой Баку на укрепление всестороннего сотрудничества с Москвой.

На переговорах также была затронута ситуация с Ираном. Валентина Матвиенко напомнила, что российский президент Владимир Путин выразил признательность Ильхаму Алиеву за содействие в эвакуации из ИРИ россиян, а также в доставке из России гумпомощи народу Ирана, которая была осуществлена через территорию Азербайджана.

Помимо этого, Матвиенко и Гафарова указали на традиционно высокий уровень сотрудничества РФ и АР на международных парламентских площадках, в том числе в рамках Межпарламентской ассамблеи стран СНГ и Межпарламентского союза.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Новый этап отношений Москвы и Баку

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о перспективах российско-азербайджанского сотрудничества, которые открывает урегулирование проблемы с катастрофой рейса AZAL.

"Нужно сразу же подчеркнуть, что отношения России и Азербайджана не прервались из-за трагедии с самолетом AZAL. Товарооборот между странами в 2025 году вырос по сравнению с 2024 годом. Интенсивность контактов на высоком уровне – вице-премьеров и министров – сохранялась и была достаточно значительной. Не прекращала работу и регулярно проводила заседания Межправкомиссия по вопросам сотрудничества двух стран и развития коридора "Север-Юг". Деловые отношения без сомнения продолжались все это время", - прежде всего сказал он.

"Да, затормозилась на какое-то время сфера контактов гражданского общества, стало меньше культурных обменов, хотя и они тоже были, как и совместные спортивные мероприятия. Росли туристические потоки между Азербайджаном и Россией – и можно рассчитывать, что и этим летом они увеличатся. Что касается уровня дипломатии, то дипломаты двух стран на международных площадках продолжали друг друга поддерживать, и это тоже являлось свидетельством, что отношения не прекращены и все рассчитывают на достаточно быстрое возобновление позитивных контактов в более широкой сфере. Сейчас такое окно возможностей открылось", - продолжил Дмитрий Солонников.

"В связи с этим теперь необходимо быстро отработать по разным ведомствам изменения политики, возможно, внести поправки во внутренние нормативные документы, которые эту политику определяют. Это можно сделать в сравнительно короткие сроки, хотя и не за один день. Мы, конечно, все ждем, что возобновится очень широкий диалог в духе дружеских отношений, характерных для связей Москвы и Баку. Возможности есть, осталось их использовать", - подчеркнул политолог.

"Кроме активизации культурных обменов и гражданских контактов сейчас мы будем ожидать участия представителей Азербайджана в качестве наблюдателей на выборах в России в этом году. Для нас это важно. Российские наблюдатели всегда ездили на выборы в Азербайджан и высоко оценивали их организацию, и мы надеемся, что в этом году будет ответный визит", - отметил Дмитрий Солонников.

"Также сейчас идет речь об открытии коммуникаций на Южном Кавказе, что включает в себя задачи строительства и модернизации транспортной инфраструктуры в регионе, в том числе в рамках Зангезурского коридора – и железной дороги, и автодорог из Азербайджана в Турцию через Армению, в чем может участвовать Россия, в частности, РЖД, обладающая концессией на армянские железные дороги", - сообщил директор Института современного государственного развития.

"И конечно, сейчас для нас для всех важна ситуация в отношениях с Ираном и вопрос, что будет с коридором "Север-Юг". РЖД перед войной начинали и уже активно развивали модернизацию железных дорог Ирана по маршруту "Север-Юга". Сейчас, наверное, нужно возобновлять эту работу и активно развивать транспортную связанность Азербайджана и Ирана, а также порты Ирана на Каспии. Эти проекты мы довольно давно намечали, и хотелось бы, чтобы они наконец реализовались", - заключил Дмитрий Солонников.