Трамп: переговоры Израиля и Ливана пройдут в четверг

Прямые переговоры Израиля и Ливана могут, по словам Трампа, пройти уже сегодня. Согласно сообщению президента США, в четверг может состояться диалог лидеров двух стран.

Американский лидер Дональд Трамп утверждает, что 16 апреля состоятся переговоры между Израилем и Ливаном.

"Пытаемся создать небольшую передышку между Израилем и Ливаном. Прошло уже много времени с тех пор, как два лидера разговаривали, около 34 лет. Это произойдет завтра"

– Дональд Трамп

О планируемых переговорах сторон президент США написал в соцсети Truth Social в среду.

Напомним, 14 апреля в Вашингтоне состоялся предварительный раунд переговоров Израиля и Ливана. Стороны договорились продолжать контакты.

Вам может быть интересно

