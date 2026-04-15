Исламабад готовится ко второй встрече Ирана и США – СМИ

В Пакистане ведут подготовку ко второму раунду ирано-американских переговоров. Ожидается, что они состоятся в конце этой или начале следующей недели, передают СМИ.

Подготовка к проведению второго раунда переговоров между Ираном и США началась в Пакистане, пишет со ссылкой на источники газета The Express Tribune.

Сообщается, что в Исламабаде стартовала подготовка ко встрече, "в частности для обеспечения безупречной безопасности". По данным источника, отель Serena "вновь примет иностранных гостей".

Второй раунд переговоров в Исламабаде может состояться, как ожидается, в концу текущей или в начале следующей недели. Источник отметил, что не исключено проведение консультаций сторон перед новыми переговорами.