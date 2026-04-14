Главнокомандующий армии Пакистана отправился в США – СМИ

СМИ сообщают, что главнокомандующий ВС Пакистана и пакистанский министр внутренних дел собираются приехать в Соединенные Штаты для оказания посреднических усилий в рамках ирано-американских переговоров.

Представители пакистанской стороны – главнокомандующий ВС Асим Мунир и министр внутренних дел Мохсин Накви — планируют посетить Вашингтон для урегулирования американо-иранского конфликта, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

В настоящее время представители Пакистана находятся в Иране, после чего сразу же планируют направится в США в рамках посреднической работы, утоснил телеканал.

Согласно источнику, сегодня руководство Ирана планирует обсудить с пакистанской делегацией ход ирано-американских переговоров и предложения США.

Аналогичная работа, согласно Al Jazeera, планируется и с Соединенными Штатами.