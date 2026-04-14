Обмен сообщениями через Пакистан продолжают Иран и США

Контакты между Ираном и Соединенными Штатами продолжаются через Пакистан. Об этом сообщил официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи.
Он отметил, что после переговоров в Исламабаде стороны обменялись несколькими сообщениями.
Он акцентировал внимание на том, что позиция Тегерана четко обозначена, добавив, что ядерная программа страны служит исключительно мирным целям.
Багаи также заявил о том, что решения по отдельным элементам любой сделки не могут приниматься до согласования общей структуры.
Руководитель внешнеполитического ведомства указал на то, что право Ирана на мирную ядерную энергетику предусмотрено Договором о нераспространении ядерного оружия и не может быть отнято. При этом он добавил, что вопросы, связанные с уровнем и типом обогащения урана, могут обсуждаться в зависимости от потребностей страны.