Обмен сообщениями через Пакистан продолжают Иран и США

В МИД Ирана подтвердили обмен сообщениями с США. В ведомстве отметили, что контакты продолжаются и после прошедших в минувшие выходные переговоров.

Контакты между Ираном и Соединенными Штатами продолжаются через Пакистан. Об этом сообщил официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи.

"Обмен сообщениями между Ираном и США через Пакистан продолжается"

Он отметил, что после переговоров в Исламабаде стороны обменялись несколькими сообщениями.

"Мы вступили в переговоры, чтобы положить конец войне, обеспечить права Ирана и получить военные репарации"

Он акцентировал внимание на том, что позиция Тегерана четко обозначена, добавив, что ядерная программа страны служит исключительно мирным целям.

Багаи также заявил о том, что решения по отдельным элементам любой сделки не могут приниматься до согласования общей структуры.

"Пока не согласована общая структура взаимопонимания, нельзя говорить о принятии или отклонении его деталей"

Руководитель внешнеполитического ведомства указал на то, что право Ирана на мирную ядерную энергетику предусмотрено Договором о нераспространении ядерного оружия и не может быть отнято. При этом он добавил, что вопросы, связанные с уровнем и типом обогащения урана, могут обсуждаться в зависимости от потребностей страны.