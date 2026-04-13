Вэнс: США настроены на переговоры с Ираном

Вашингтон настроен на продолжение переговоров с Тегераном, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Эту проблему за одну ночь не решить. Но да, считаю, что люди, с которыми мы сидим за одним столом, хотят заключить сделку. И я знаю, что президент США (Дональд Трамп) велел нам вести переговоры добросовестно. Это мы и делали. Это мы и продолжим делать"
– Вэнс
Он заявил, что в рамках сделки Соединенные Штаты предлагают Ирану возможность "присоединиться к мировой экономике", если иранцы твердо откажутся от разработки ядерного оружия и спонсирования терроризма.
"Мы будем пытаться вести переговоры и воплотить это в жизнь, потому что это было бы замечательно для мира, для нашей страны, для всех. Поэтому я буду биться над тем, чтобы это произошло"
– Вэнс
Вице-президент США также добавил, что на переговорах в Пакистане в минувшие выходные был достигнут большой прогресс.