В СМИ назвали дату нового раунда переговоров Ирана и США

Переговоры между Ираном и США могут состояться уже в конце этой недели. Прошлый раунд консультаций в Пакистане не принес результатов.

Стала известна дата второго раунда переговоров между Ираном и США. По информации арабского источника в дипведомстве, консультации могут состояться в конце этой недели.

"Возможно, что уже в конце недели будет проведен новый раунд переговоров"

– источник

Место проведения переговоров пока не определено, однако этот нюанс не так важен, отметил источник в разговоре с РИА Новости.

По информации СМИ, Пакистан может принять переговорщиков от обеих сторон конфликта. Отметим, что последний раунд переговоров в Пакистане завершился без ощутимых результатов.

По информации источников в Белом доме, Вашингтон готов к дипломатическому процессу через пакистанских посредников.