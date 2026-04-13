В СМИ назвали дату нового раунда переговоров Ирана и США

Переговоры между Ираном и США могут состояться уже в конце этой недели. Прошлый раунд консультаций в Пакистане не принес результатов.
Стала известна дата второго раунда переговоров между Ираном и США. По информации арабского источника в дипведомстве, консультации могут состояться в конце этой недели.
"Возможно, что уже в конце недели будет проведен новый раунд переговоров"
– источник
Место проведения переговоров пока не определено, однако этот нюанс не так важен, отметил источник в разговоре с РИА Новости.
По информации СМИ, Пакистан может принять переговорщиков от обеих сторон конфликта. Отметим, что последний раунд переговоров в Пакистане завершился без ощутимых результатов.
По информации источников в Белом доме, Вашингтон готов к дипломатическому процессу через пакистанских посредников.