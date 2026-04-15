Население Бейрута выросло на 50% из-за кризиса на Ближнем Востоке

Численность жителей ливанской столицы и ее пригородов увеличилась в половину из-за притока беженцев на фоне военной операции Израиля против ливанской группировки "Хезболла".

Население Бейрута увеличилось на 50% по причине притока беженцев из-за военной операции Израиля, начатой против движения "Хезболла", заявила министр по социальным делам Ливана Ханин ас-Саид.

Она отметила, что до начала боевых действий население ливанской столицы оценивалось примерно в 2,2 млн человек, однако точные данные об этом отсутствуют, поскольку с 1932 года в Ливане не проводилось ни одной полноценной переписи.

Она подчеркнула, что приток беженцев в страну из-за массированных обстрелов юга Ливана привел к резкому росту стоимости аренды жилья в Бейруте.

В городе и так наблюдалось отсутствие сильной социальной и транспортной инфраструктуры, которая становится перегруженной из-за резкого увеличения количества людей в городе.

Это значительно увеличивает уровень преступности, отметила министр.