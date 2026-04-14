Руководитель CENTCOM провел консультации с военными Ближнего Востока по ситуации в Иране

Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер за последние две недели посетил шесть стран Ближнего Востока. Об этом сообщается в официальном заявлении командования.

В ходе визитов американский адмирал провел переговоры с военным руководством шести ближневосточных государств относительно дальнейшей стратегии противостояния Ирану.

"Адмирал Брэд Купер завершил свою вторую поездку на Ближний Восток за последние 15 дней. Он провел переговоры с региональными партнерами в шести государствах и посетил американские военные базы"

– заявление

По сообщениям CENTCOM, речь идет об Израиле, Бахрейне и других странах региона, которые заинтересованы в дальнейшем сдерживании Ирана.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. После этого 11 апреля стороны провели несколько раундов переговоров в Исламабаде, однако достичь соглашения об урегулировании конфликта не удалось из-за ряда серьезных противоречий.

Пока нет информации о том, состоится ли следующий раунд консультаций. Однако в администрации США заявляют, что переговоры в Исламабаде могут возобновиться в очном формате уже в ближайшие дни.