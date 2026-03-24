Армения контролирует рост цен на удобрения

Армянское руководство стремится сдерживать все возможные риски, связанные с ростом цен на удобрения, а также с сокращением их поставок, об этом заявили в министерстве экономики РА.

"Спрос в стране полностью обеспечивается за счет внешних поставок. При этом наиболее востребованными минеральными удобрениями в республике являются аммиачная селитра, карбамид и нитроаммофоска"

– министерство экономики Армени

В ведомстве отметили, что география поставок удобрений не изменилась и выбор маршрутов и способов осуществления перевозок делается самими поставщиками.

Кроме того, пресс-служба министерства уточнила, что развитием органических и альтернативных удобрений в стране занимаются определенные хозяйствующие субъекты.

Напомним, ранее сообщалось о том, что кризис в регионе Ближнего Востока приедет к резкому росту совокупного глобального индекса цен на удобрения, что может повлиять на производство продовольствия в мире.