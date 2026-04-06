Летний сезон в Сочи стартует 1 июня

Летний сезон города Сочи будет открыт 1 июня 2026 года, сообщила пресс-служба администрации города.

Было отмечено, что в рамках высокого сезона на курорте будут открыты новые инфраструктурные объекты.

"В новом летнем сезоне, который традиционно откроется 1 июня, начнут работать крупные инфраструктурные новинки сферы гостеприимства в рамках концепции "Выбирай Сочи"

— пресс-служба администрации Сочи

Кроме того, будут открыты некоторые объекты, ранее закрытые на ремонт и реставрацию. В частности, оздоровительный комплекс "Дагомыс" и "Кавказская Ривьера" с историческими прогулочными маршрутами.

На горнолыжном курорте "Роза Хутор" снова заработает колесо обозрения, а на городской набережной будет открыт корт для падел-тенниса, отметили в сочинской администрации.

"В летний сезон 2026 года на территории Сочи планируются к благоустройству порядка 185 пляжных территорий, протяженностью около 40 км, в их числе и 11 новых пляжных территорий"

– пресс-служба администрации Сочи

Ожидается, что туристы займут в период высокого сезона 2 тыс объектов размещения на 141 тыс мест.