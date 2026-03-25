Вход на сочинские горные курорты станет платным с 1 мая

На контрольно-пропускные пунктах на территории горных курортов Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром Поляна в Сочи начнут взимать плату за посещение с 1 мая текущего года.

Вход на горные курорты Сочи станет платным с начала следующего месяца, сообщила пресс-служба Сочинского национального парка.

Уточняется, что с 1 мая курорты, территориально расположенные в границах Сочинского национального парка – Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром Поляна – начнут взимать плату за вход в размере 250 рублей.

Как пояснили в пресс-службе парка, посетителям теперь будет необходимо заплатить дополнительно к оплаченному ски-пассу.

"КПП у горнолыжных курортов начнут работу с 1 мая 2026 года. Для льготных категорий граждан вход бесплатный"

– пресс-служба Сочинского национального парка

Согласно нововведению, за соблюдением правил посещения будут осуществлять контроль государственные инспекторы в области охраны окружающей среды.

В случае выявления нарушений, в том числе тех, что представляют прямую угрозу благосостояния окружающей среды парка, предусмотрена ответственность по ст. 8.39 КоАП РФ и штраф 3000-4000 рублей.

Тем не менее, руководство самих курорта Красная Поляна считает, что работа КПП на их территориях создаст дискомфорт для туристов.

"Подобные меры могут сказаться на удобстве доступа для гостей. Поэтому в настоящее время совместно с представителями национального парка и местными властями ведется работа по поиску компромиссных решений, которые позволят соблюсти установленные требования законодательства и одновременно сохранить комфорт и позитивный опыт посещения курорта"

– пресс-служба курорта "Красная поляна"

В пресс-службе Роза Хутор отметили, что курорт помог национальному парку организовать контроль за посещением его территории.

"Включать стоимость посещения национального парка в цену ски-пасса или прогулочного билета на курорте Роза Хутор не планируется. Ски-пасс/прогулочный билет - коммерческая услуга курорта. Сбор за посещение национального парка поступает в государственный бюджет"

– пресс-служба курорта "Роза Хутор"

Как отметили представители курорта, все посетители курортов горного кластера Сочи должны выписать и оплатить пропуск в Сочинский национальный парк, поскольку Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром Поляна находятся на его территории.