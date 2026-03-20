В Минздраве назвали четыре самых вредных для здоровья заболевания

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Заболевания, которые наносят здоровью самый большой ущерб, перечислил глава Минздрава России. В их числе вошло ожирение.

Наиболее вредящие здоровью заболевания назвал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Необходимо остановиться на новациях программы государственных гарантий. В ней, конечно же, сегодня приоритет сделан на раннее выявление заболеваний. Это в первую очередь такие заболевания, как дислипидемии - атеросклеротические поражения… Это тромбофилические осложнения, это атеросклеротические заболевания"

– Михаил Мурашко

Министр подчеркнул, что в число наносящих большой вред здоровью также входят диабет, ожирение и артериальная гипертония.

"Вот эти четыре заболевания приносят нам наибольший ущерб сегодня для состояния здоровья"

– Михаил Мурашко

