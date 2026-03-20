В Минздраве назвали четыре самых вредных для здоровья заболевания

Заболевания, которые наносят здоровью самый большой ущерб, перечислил глава Минздрава России. В их числе вошло ожирение.
Наиболее вредящие здоровью заболевания назвал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Необходимо остановиться на новациях программы государственных гарантий. В ней, конечно же, сегодня приоритет сделан на раннее выявление заболеваний. Это в первую очередь такие заболевания, как дислипидемии - атеросклеротические поражения… Это тромбофилические осложнения, это атеросклеротические заболевания"
– Михаил Мурашко
Министр подчеркнул, что в число наносящих большой вред здоровью также входят диабет, ожирение и артериальная гипертония.
"Вот эти четыре заболевания приносят нам наибольший ущерб сегодня для состояния здоровья"
– Михаил Мурашко