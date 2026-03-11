Авиарейс из Москвы в Тель-Авив отправится уже завтра

Первой авиакомпанией, которая доставит российских туристов из Москвы в Тель-Авив, станет российский авиаперевозчик Red Wings – самолет компании вылетит из подмосковного аэропорта Жуковский завтра, 17 апреля.

Российская авиакомпания Red Wings планирует уже завтра, 17 апреля, выполнить первый после начала эскалации на Ближнем Востоке рейс из Москвы в Тель-Авив, сообщили в справочной службе московского аэропорта "Жуковский".

"Вылет планируется 17 апреля в 16:45, авиакомпания Red Wings"

- сообщение

Ранее Росавиация выдала разрешение на выполнение авиарейсов в Израиль с 16 апреля, передает РИА Новости.

Напомним, ранее мы писали о том, что российские авиакомпании смогут выполнять рейсы в Израиль, однако воздушное пространство Ирана остается закрытым. Такое решение было принято с использованием рекомендаций министерства транспорта и МИД РФ.

Пока полеты будут ограничены по времени: так, с 16 апреля по 15 мая российские авиакомпании могут совершать полеты из российских аэропортов в воздушные гавани Израиля только с семи утра до часу ночи по московскому времени, в остальное время полеты запрещены.