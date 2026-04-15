Эрдоган на встрече с Матвиенко передал привет Путину

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган передал через председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко привет президенту России Владимиру Путину, об этом сообщила сама Матвиенко по итогам встречи с турецким лидером в Стамбуле, на полях ассамблеи Межпарламентского союза.
По словам спикера СФ, она передала Эрдогану привет от Владимира Путина, и президент Турции очень тепло отреагировал на него, попросив напомнить главе российского государства, что его очень ждут в Турции.
"Он также передал привет, акцентируя: "Моему большому другу Путину передайте, пожалуйста, привет""
– Валентина Матвиенко
Говоря о повестке встречи, спикер Совета Федерации уточнила, что на переговорах рассматривались вопросы двусторонних отношений. Она обратила внимание на успешное развития экономических связей России и Турции.
Еще одной темой беседы, добавила Матвиенко, стало создание первой турецкой АЭС Аккую: по ее словам, несмотря на внешние сложности, предполагается в текущем году завершить строительство первой очереди станции и продолжить вторую.