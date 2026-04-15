В Стамбуле началась встреча Матвиенко и Эрдогана

Стартовала встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в стамбульском дворце Долмабахче.

Встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом началась в Стамбуле, сообщает пресс-служба СФ.

Ожидается, что стороны обсудят аспекты российско-турецкого сотрудничества и ситуацию в регионе.

Напомним, Валентина Матвиенко сегодня прилетела в Стамбул для участия в 152-й ассамблее Межпарламентского союза, которая в настоящее время проходит в Турции.

Сообщается, что председатель Совета Федерации выступит в рамках дискуссии на тему: "Укрепление надежды, обеспечение мира и справедливости для будущих поколений".