Сахиба Гафарова: отношения Москвы и Баку всегда будут самыми дружественными

Спикер Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова высоко оценила отношения России и Азербайджана, назвав их "самыми дружественными".

Российско-азербайджанские отношения были и останутся максимально дружественными, такое заявление сделала спикер Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая прошла на полях Ассамблеи Межпарламентского союза в Стамбуле.

"Я считаю, что отношения между Азербайджаном и Россией всегда были, есть и будут самые дружественные. И то, что они сегодня развиваются, очень радует"

– Сахиба Гафарова

Председатель парламента Армении передала Валентине Матвиенко приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Говоря о развитии экономических связей Москвы и Баку, Сахиба Гафарова отметила, что их "очень трудно догнать и перегнать".

Спикер Милли меджлиса пояснила, что азербайджанские парламентарии делают все для развития сотрудничества как на двустороннем уровне, так и на международных парламентских площадках, включая Межпарламентскую ассамблею стран СНГ.

"С гордостью хочу отметить, что члены нашей делегации в Межпарламентской ассамблее очень активно участвуют во всех собраниях, во всех комитетах …, и, безусловно, это будет продолжаться"

– Сахиба Гафарова

Она также уточнила, что уже стартовала подготовка к новому заседанию Межпарламентской комиссии по сотрудничеству, которое пройдет в Баку. Предыдущее заседание состоялось в декабре в Москве.