Сахиба Гафарова: отношения Москвы и Баку всегда будут самыми дружественными

Российско-азербайджанские отношения были и останутся максимально дружественными, такое заявление сделала спикер Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая прошла на полях Ассамблеи Межпарламентского союза в Стамбуле.
"Я считаю, что отношения между Азербайджаном и Россией всегда были, есть и будут самые дружественные. И то, что они сегодня развиваются, очень радует"
– Сахиба Гафарова
Председатель парламента Армении передала Валентине Матвиенко приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Говоря о развитии экономических связей Москвы и Баку, Сахиба Гафарова отметила, что их "очень трудно догнать и перегнать".
Спикер Милли меджлиса пояснила, что азербайджанские парламентарии делают все для развития сотрудничества как на двустороннем уровне, так и на международных парламентских площадках, включая Межпарламентскую ассамблею стран СНГ.
"С гордостью хочу отметить, что члены нашей делегации в Межпарламентской ассамблее очень активно участвуют во всех собраниях, во всех комитетах …, и, безусловно, это будет продолжаться"
– Сахиба Гафарова
Она также уточнила, что уже стартовала подготовка к новому заседанию Межпарламентской комиссии по сотрудничеству, которое пройдет в Баку. Предыдущее заседание состоялось в декабре в Москве.