Отдых в Сочи на майские: курорты будут заполнены на 80%

Сочи на майские праздники планирует принять около 337 тысяч туристов. Средняя заполняемость курортов в этот период ожидается на уровне около 80%.

В администрации Сочи заявили, что на предстоящие майские праздники загрузка городских курортов составит около 80%. Соответствующий прогноз пресс-служба города предоставила агентству "Интерфакс".

"На период предстоящих майских праздников турпоток в Сочи, по нашим прогнозам, составит порядка 337 тыс. человек. Среднюю загрузку мы ожидаем на уровне 78%"

В 2025 году во время аналогичных праздников заполняемость сочинских гостиниц также находилась на отметке около 80%, а курорт тогда принял свыше 350 тысяч отдыхающих.

Также отметим, что последующий летний сезон Сочи будет открыт 1 июня 2026 года. Ожидается, что туристы займут в период высокого сезона 2 тыс объектов размещения на 141 тыс мест.