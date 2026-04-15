Жители Армении ощущают эффект от мира с Азербайджаном

Плоды достижения мира с Азербайджаном стали ощутимыми для граждан Армении, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Соответствующую оценку глава правительства дал в ходе обсуждения в парламенте доклада о результатах Программы правительства (2021-2026) за прошлый год.

Политик обратил внимание на то, что если бы армянское руководство не было уверено в надежности мира и предполагало угрозу эскалации, то объем средств, направленных на социальные сферы, был бы совсем иным.

"Мир создал возможности для экономического роста. Граждане ощущают мир сильнее, чем мы ожидали"

– Никол Пашинян