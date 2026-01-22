Досмотр большегрузов на российско-казахстанской границе займет 10 минут

С 2028 года, после обновления автомобильного пункта пропуска "Сагарчин" на границе Оренбургской и Актюбинской областей России и Казахстана, досмотр грузовых автомобилей будет занимать не более 10 минут.

В России стартовало обновление автомобильного пункта пропуска "Сагарчин" на границе с Казахстаном, который граничит с Актюбинской областью Казахстана, с казахстанской стороны там находится пункт "Жайсан", - сообщил "Росгранстрой".

Тема модернизации пограничного объекта, на котором до 2028 года будет капитально отремонтирована инфраструктура, включая оснащение его модульными зданиями для государственных контрольных органов, стала предметом обсуждения министра транспорта России Андрея Никитина и губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева, передает Sputnik Казахстан.

"После модернизации количество полос увеличится с 3 до 10, будут внедрены отечественные инспекционно-досмотровые комплексы портального типа, что позволит достичь типового времени досмотра грузового транспортного средства в пункте пропуска – не более 10 минут"

Власти Казахстана также начало масштабную модернизацию пунктов пропуска на границе: в планах – обновление 33 пунктов, 30 из которых расположены на границе с Россией.

Также на российско-казахстанской границе заработает единая цифровая система в сфере автодорог, которая будет действовать на этой самой протяженной в мире непрерывной сухопутной границе длиной от 7548 до 7644 км, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия на 20,7% увеличила экспортные перевозки в Казахстан, также заметно, на 14,5%, вырос и транзит российских товаров через Казахстан в Китай.

Только в январе-феврале 2026 года объем российского экспорта в Казахстан достиг 5,7 млн т, большую часть которого составили поставки нефти - 1,6 млн т, рост составил больше чем на треть, на 35%. На 26,5% вырос и экспорт черных металлов – за два месяца он составил 1,1 млн т, В 2,2 раза, до 623 тыс т, вырос и экспорт российского зерна.