В казахстанском Асктау заработает российская дипмиссия

Уже нынешним летом в казахстанском портовом Актау на берегу Каспийского моря на западе страны откроется Генеральное консульство России, сообщил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
"В ближайших планах - открытие в Казахстане нашего нового заграничного учреждения - Генерального консульства России в Актау. Начало его работы планируется к лету этого года"
- Алексей Климов
Новая российская дипмиссия заработает в соответствии с распоряжением, подписанным премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в феврале 2026 года.
Как полагают власти Казахстана, новое диппредставительство укрепит межрегиональные отношения между Казахстаном и Россией.
У МИД России большие планы по расширению дипмиссий страны в Центральной Азии – сейчас прорабатываются вопросы открытия Генконсульств России в узбекском Самарканде и египетском Шарм-эш-Шейхе, добавил Алексей Климов.