В РФ будут проверять уровень загрязнения мазутом с помощью водорослей

Российские ученые разработали новый индикатор мазутного загрязнения Черного моря на основе макроводорослей.

Специалисты Субтропического научного центра РАН, Кубанского государственного университета и заповедника "Утриш" разработали новый способ определения уровня мазутного загрязнения в Черном море, сообщила пресс-служба научного центра.

Уточняется, что это позволит определить уровень загрязнения даже при отсутствии видимых нефтепродуктов на поверхности воды.

Основу нового метода составляют макроводоросли, сообщили в научном центре РАН.

"Ученые предложили геохимический индикатор мазутного загрязнения (ГИМ) - средний коэффициент концентрации редкоземельных элементов, который позволяет идентифицировать мазутное загрязнение даже при отсутствии видимых нефтепродуктов в воде"

– Субтропический научный центр РАН

Исследования проводились в прибрежной зоне от Благовещенской до Анапы и акватории заповедника "Утриш".

В ходе исследования внимание уделялось трем различным представителям – макроводорослям, мидиям и микроорганизмам. Водоросли и мидии в загрязненном районе чувствуют себя нормально, уточняют специалисты.

Как поясняет ученые, водоросли могут поглощать вредные вещества, испаряемые от частиц мазута, без серьезных последствий для своей жизнедеятельности.

Химические следы загрязнения сохраняются в экосистеме дольше, чем какие либо заметные изменения в живых организмах, пояснили в научном центре РАН.

"Предложенный индикатор ГИМ позволит идентифицировать мазутные загрязнения, пригодные для долгосрочного мониторинга прибрежных экосистем"

– Субтропический научный центр РАН