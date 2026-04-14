Деэскалацию конфликта обсудили Абу-Даби и Тегеран

Вице-президент ОАЭ созвонился в среду со спикером парламента Ирана. Стороны поговорили о последних событиях на Ближнем Востоке, в том числе о деэскалации конфликта в Иране.

Состоялся телефонный разговор вице-президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мансура бен Заида Аль Нахайяна и спикера парламента Ирана Мохаммада Багера Галибафа. Об этом информирует 15 апреля государственное информационное агентство ОАЭ WAM.

Центральной темой беседы стали усилия по деэскалации конфликта в Иране. Другие подробности прошедшего разговора пока не разглашаются.

Издание напоминает, что телефонный разговор между представителями двух стран – это редкое явление. Он состоялся после того, как ОАЭ осудили удары Ирана по территориям стран Персидского залива. Власти Исламской Республики назвали эти атаки террористическими актами и призвали к безоговорочному открытию Ормузского пролива.

Напомним, в конце февраля Соединенные Штаты и Израиль начали военную кампанию против Ирана, в ходе которой наносили удары по объектам в его самых крупных городах. В ответ Исламская Республика атаковала территорию еврейского государства и американские объекты на Ближнем Востоке. Неделю назад, 8 апреля, США и Иран объявили о двухнедельном прекращении огня и договорились о переговорах. Встреча делегаций двух стран прошла в минувший уикенд в Исламабаде. По ее итогам стороны заявили, что они не смогли достичь консенсуса. В понедельник США объявили о начале морской блокады Ирана.