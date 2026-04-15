Первым товаром из Армении в Азербайджан оказались розы

В Государственном таможенном комитете Азербайджана рассказали, какой именно товар был поставлен из Армении в марте в рамках первых поставок в Азербайджан.

Впервые импортированным из Армении в Азербайджан товаром оказались розы, сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана.

Ранее сегодня ГТК Азербайджана распространил информацию о том, что в марте был совершен импорт товаров из Армении на $960.

Теперь в ведомстве уточнили, что этим товаром были розы. Причем цветы были ввезены из Нидерландов в Армению, а затем уже проданы в Азербайджан.

В комитете добавили, что, согласно правилам публикации данных по внешней торговле, при импорте товара в качестве страны его происхождения указывается государство, из которого он был ввезен. Поэтому груз был внесен в таможенную статистику как импортированный из Армении, передает Report.