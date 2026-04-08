Пять человек задержаны за контакты с иностранными СМИ в Иране

Иранская полиция сообщила о задержании пятерых человек на юге страны. Их обвиняют в связях с зарубежными средствами массовой информации.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в южной части Ирана группу граждан, сотрудничавших с иностранными средствами массовой информации. Об этом информирует полицейское управление провинции Хормозган, где и произошло задержание упомянутых лиц.

В полиции отметили, что причиной задержания стали контакты с "вражескими иностранными СМИ".

"Пять предателей-агентов, три мужчины и две женщины, которые через интернет поддерживали связь с кураторами и враждебными иностранными СМИ, были задержаны"

– агентство Fars

Более подробную информацию в ведомстве не предоставили.

Напомним, с конца февраля США и Израиль проводили военную кампанию против Ирана, в ходе которой наносили удары по объектам в его самых крупных городах. В ответ Исламская Республика атаковала израильскую территорию и американские объекты на Ближнем Востоке. Неделю назад, 8 апреля, США и Иран объявили о двухнедельном прекращении огня и договорились о переговорах. Встреча делегаций двух стран состоялась в минувший уикенд, однако она завершилась безрезультатно.