В МАГАТЭ назвали условие для ядерной сделки США и Ирана

Рафаэль Гросси назвал допуск инспекторов МАГАТЭ на иранские ядерные объекты обязательным условием для любого реального соглашения между США и Ираном по ядерной программе.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что любой договор между США и Ираном должен содержать жесткие и понятные правила контроля за иранскими ядерными разработками. Об этом он заявил журналистам, сообщает агентство Associated Press.

"У Ирана очень масштабная и амбициозная ядерная программа, поэтому для этого потребуется присутствие инспекторов МАГАТЭ. В противном случае у вас (у сторон конфликта) не будет соглашения, это будет лишь иллюзия соглашения"

- Рафаэль Гросси

Гросси добавил, что любые договоренности в сфере ядерных технологий требуют максимально глубоких механизмов надзора. Он также напомнил, что без сотрудничества Ирана с МАГАТЭ агентство не сможет подтвердить мирный характер его ядерной программы.

По его словам, ситуация осложняется тем, что Иран не предоставил инспекторам МАГАТЭ доступ к своим ядерным объектам, которые подверглись ударам со стороны США и Израиля в ходе двенадцатидневного конфликта в июне 2025 года.

Напомним, 11 апреля в Исламабаде состоялись мирные переговоры между спикером иранского парламента Мохаммадом Багером Галибафом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. В попытке остановить американскую военную операцию Иран предложил приостановить обогащение урана на 5 лет, однако делегация США настаивала на 20-летнем моратории.