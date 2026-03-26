Почти четверть расходов бюджета Азербайджана направят на восстановление освобожденных территорий

По данным Минфина Азербайджана, за период с 2027 по 2030 год на возрождение освобожденных от оккупации земель будет направлено 13,3 млрд манатов, что составляет более 24% расходов бюджета.

Азербайджан в ближайшие годы потратит почти четверть от капитальных расходов государственного бюджета на восстановление освобожденных территорий, следует из среднесрочных бюджетных рамок на 2027-2030 годы, опубликованных Минфином.

В частности, с 2027 по 2030 год расходы на восстановление и реконструкцию деоккупированных земель Азербайджана составят 13,3 млрд манатов, или порядка 24,3% капитальных расходов госбюджета.

За 2021-2025 годы из госбюджета Азербайджана на восстановление и реконструкцию этих земель было передано 22 млрд манатов. В текущем году году на эти цели выделят 3,5 млрд манатов.

