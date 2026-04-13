Вестник Кавказа

Меликов: семьи погибших при сходе лавины получат по 1 млн рублей

Меликов: семьи погибших при сходе лавины получат по 1 млн рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане выплаты получат семьи погибших при сходе лавины людей. Лавина погребла жительницу села Шайтли и находившегося на службе пограничника.

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил, что семьи погибших в результате сходе лавины в Цумадинском районе получат по 1 млн рублей. Об этом он сообщил сегодня на заседании оперштаба по ликвидации последствий ЧС в регионе.

"Я вчера дал поручение по выплате семье погибшей женщины миллиона рублей, это вне тех выплат, которые положены федеральным законодательством. По пограничнику: он у нас задачи выполнял, нашу границу охранял, нужно тоже из фонда "Все вместе" миллион передать семье, помимо тех выплат, которые военнослужащим положены"

– Сергей Меликов

Лавина сошла в Цунтинском районе Дагестана 13 апреля, она накрыла несколько домов в селе Шайтли, в результате погибла женщина. Кроме того, после схода лавины пропал пограничник, позже его тело было обнаружено под снежными завалами.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.