Меликов: семьи погибших при сходе лавины получат по 1 млн рублей

В Дагестане выплаты получат семьи погибших при сходе лавины людей. Лавина погребла жительницу села Шайтли и находившегося на службе пограничника.

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил, что семьи погибших в результате сходе лавины в Цумадинском районе получат по 1 млн рублей. Об этом он сообщил сегодня на заседании оперштаба по ликвидации последствий ЧС в регионе.

"Я вчера дал поручение по выплате семье погибшей женщины миллиона рублей, это вне тех выплат, которые положены федеральным законодательством. По пограничнику: он у нас задачи выполнял, нашу границу охранял, нужно тоже из фонда "Все вместе" миллион передать семье, помимо тех выплат, которые военнослужащим положены"

– Сергей Меликов

Лавина сошла в Цунтинском районе Дагестана 13 апреля, она накрыла несколько домов в селе Шайтли, в результате погибла женщина. Кроме того, после схода лавины пропал пограничник, позже его тело было обнаружено под снежными завалами.