Два судна, связанные с Ираном, прошли через Ормузский пролив — СМИ

Два судна, которые связаны с Ираном и находятся в санкционном списке США, прошли через Ормузский пролив, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно публикации издания, несмотря на трехдневную блокаду ВМС США, эти суда уже прошли на территорию Персидского залива, вероятно, по новому маршруту.

Согласно источникам, это газовоз для перевозки сжиженного нефтяного газа G Summer, который находится под управлением китайского экипажа, и ктайский cупертанкер Hong Lu.

Один из них прошел через иранские острова Ларак и Кешм и направляется в иракский порт Хор-эль-Зубайр, а другой – движется по направлению на запад, уточняет издание.

Кроме того, согласно Bloomberg, судов может быть больше, чем два. Например, накануне по тому же маршруту прошел сухогруз Rosalina, который якобы следовал в иранский порт с целью доставить продовольствие.

Напомним, с 13 апреля Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. С момента фактического закрытия Ормузского пролива со стороны США его пересекло 11 торговых судов.