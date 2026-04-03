Прямое авиасообщение между Арменией и Узбекистаном откроется в мае

Прямое авиасообщение между Арменией и Узбекистаном откроется в мае
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиасообщение между Арменией и Узбекистаном откроется в мае 2026 года. Рейсы между Ереваном и Ташкентом будет выполнять армянская авиакомпания Shirak Avia раз в неделю.

В мае 2026 года планируется запуск прямого регулярного авиасообщения между Ереваном и Ташкентом. Об этом сообщили в пресс-службе компании Uzbekistan Airports, которая управляет 11 международными аэропортами Узбекистана.

Полеты между Арменией и Узбекистаном будут выполняться один раз в неделю на пассажирских самолетах типа Boeing 737.

Перевозчиком на данном маршруте выступит армянская авиакомпания Shirak Avia, которая базируется в международном аэропорту Звартноц.

Также в пресс-службе заявили, что открытие прямого авиасообщения между Узбекистаном и Арменией поспособствует укреплению туристических и деловых связей между, а также расширит возможности для пассажиров двух стран.

Напомним, что ранее путешественникам приходилось добираться из Ташкента в Ереван с длительными пересадками через транзитные аэропорты Москвы, Стамбула или Тбилиси.

Вам может быть интересно

