Авиарейсы из восьми городов России планируют запустить в Абхазию летом

Авиасообщение между Россией и Абхазией в курортный сезон может расшириться до восьми направлений, сообщили в Росавиации. Часть маршрутов уже подтверждена, остальные находятся в проработке.

Расширение авиаперелетов из российских городов в Абхазию в летний сезон обсуждается на уровне профильных ведомств, сообщила заместитель руководителя Росавиации Наталья Андрианова на экономическом форуме в Сухуме.

"Если говорить конкретно про маршруты, то в этом году точно будут четыре маршрута: из Москвы, Ханты-Мансийска, Нижнего Новгорода и Перми. Еще четыре маршрута сейчас находятся в разработке - мы работаем с Калужской областью, Уфой и Санкт-Петербургом. Также есть договоренности о том, что новым маршрутом, скорее всего, будет Казань"

- Наталья Андрианова

Замминистра транспорта России Валентин Иванов, в свою очередь, отметил, что авиасообщение способствует развитию туризма.

"Сейчас уже четыре региона подтвердили свои программы полета и субсидирование этих рейсов. И мы знаем, что еще восемь регионов сегодня находятся в той или иной степени взаимодействия с авиакомпаниями"

- Валентин Иванов

В 2025 году авиаперелеты в Абхазию выполнялись по четырем направлениям из российских городов, часть рейсов осуществлялась при поддержке регионов. В 2026 году власти рассчитывают расширить географию полетов и увеличить туристический поток в Абхазию.