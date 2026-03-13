Смягчение санкций США против российской нефти было вынужденной мерой

Смягчение американских санкций против российской нефти было вынужденной мерой, чтобы избежать коллапса на нефтяном рынке, заявил министр финансов Скотт Бессент.
"Были сценарии конца света: нефть поднимается до 150, до 200, до 250 долларов"
- Скотт Бессент
Именно разрешение, выданное Вашингтоном на покупку российской нефти, "помогло стабилизировать цены", отметил финансист, затруднившись назвать, на какую сумму было продано российский нефти в рамках генеральной лицензии, допустив, что РФ могла получить в результате временной отмены санкций около $2 млрд прибыли, передает РИА Новости.
С другой стороны, при негативном сценарии развития ситуации, в котором цена барреля нефти поднялась бы до $150, Россия могла бы заработать гораздо больше, - отметил Скотт Бессент.
Напомним, ранее мы писали о том, что нефть из России и Ирана так и останется под санкциями, без каких-либо исключений, такое заявление сделал глава Скотт Бессент, подчеркнув, что вводить какие-либо исключения в этом вопросе не планируется. Выданные ранее лицензии касались нефти, которая в начале марта была погружена на танкеры, и она уже продана, отметил министр.