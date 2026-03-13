Смягчение санкций США против российской нефти было вынужденной мерой

Смягчение санкционных ограничений в отношении российской нефти было вынужденной мерой США во избежание коллапса на рынке углеводородов, заявил глава министерства финансов страны Скотт Бессент.

"Были сценарии конца света: нефть поднимается до 150, до 200, до 250 долларов"

- Скотт Бессент

Именно разрешение, выданное Вашингтоном на покупку российской нефти, "помогло стабилизировать цены", отметил финансист, затруднившись назвать, на какую сумму было продано российский нефти в рамках генеральной лицензии, допустив, что РФ могла получить в результате временной отмены санкций около $2 млрд прибыли, передает РИА Новости.

С другой стороны, при негативном сценарии развития ситуации, в котором цена барреля нефти поднялась бы до $150, Россия могла бы заработать гораздо больше, - отметил Скотт Бессент.

Напомним, ранее мы писали о том, что нефть из России и Ирана так и останется под санкциями, без каких-либо исключений, такое заявление сделал глава Скотт Бессент, подчеркнув, что вводить какие-либо исключения в этом вопросе не планируется. Выданные ранее лицензии касались нефти, которая в начале марта была погружена на танкеры, и она уже продана, отметил министр.