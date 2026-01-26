Туристический рекорд установлен в Грузии

Рекордный турпоток зафиксирован в Грузии в начале 2026 года. За три месяца страна приняла 1 млн туристов.

В январе-марте турпоток в Грузию составил без малого миллион – 997,5 тыс человек. Рост относительно прошлогодних данных составил 4%. Всего за три месяца с разными целями в стране побывали 1,3 млн иностранных граждан.

Основной турпоток связан с Турцией – 238,4 тыс визитеров. Значительно вырос турпоток из Южной Кореи – плюс 67,2%, и Китая – плюс 48,6%.